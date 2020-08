55-Tore-Mann Lewandowski: Jetzt fehlt nur noch ein Titel

Jetzt fehlt Robert Lewandowski tatsächlich nur noch die so sehr ersehnte Kür zum Weltfußballer. In Deutschland thront der Pole nach seinem Triple mit dem FC Bayern München und als Torschützenkönig in Bundesliga (34 Tore), DFB-Pokal (6) und der Champions League (15) über allen anderen Profis. Erstmals gewann der Mittelstürmer die vom Fachmagazin "Kicker" durchgeführte Wahl zu Deutschlands "Fußballer des Jahres", was den 32-Jährigen nach seiner erfolgreichsten und zugleich besten Saison "sehr stolz" stimmt.

Lewandowski erfüllt das Votum mit Freude und Genugtuung, "umso mehr, als die Erwartungen an mich immer höher werden und ich in jedem Jahr versuche, sie noch zu übertreffen", wie er im "Kicker"-Interview erklärt. In der Spielzeit 2019/20 übertraf er wirklich alles vorherige - der Champions-League-Triumph in Lissabon war dabei jener Titel, dem er jahrelang vergeblich nachgejagt war.

55 Tore in 47 Pflichtspielen

In 47 Pflichtspielen konnte Lewandowski 55 Tore bejubeln. Aber er präsentierte sich dabei wie nie zuvor als ein Teamplayer. "Ich habe hart gearbeitet für meine Leistung und die der gesamten Mannschaft, die dann super gespielt hat, national wie international", sagte er. Beispielhaft war das Königsklassen-Finale gegen Paris Saint-Germain. Kingsley Coman war im Estádio da Luz als Torschütze der umjubelte Matchwinner, aber der ausnahmsweise torlose Lewandowski hatte 90 Minuten an vorderster Front für seine Mannschaft gerackert.