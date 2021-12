50-Tore-Mann: Barca-Schreck Müller krönt nächsten Gala-Abend

Thomas Müller eilte in dieser 34. Minute heran zum Kopfball in den Fünfmeterraum des FC Barcelona, er wusste, dass er die von Robert Lewandowski losgeschickte, hohe Flanke nur noch so halb erreichen konnte. Und sorgte dann für ein bleibendes Kunstwerk von einem Tor am Mittwochabend in der Fußball-Champions-League.

Denn aus einer fast schon "Müller-typischen" Körperkrümmung heraus traf der Bayern-Angreifer den Ball mit seinem Kopf und schickte ihn auf eine Reise über den Barca-Torhüter Marc-André ter Stegen hinweg direkt über die Torlinie. Der herangeeilte Verteidiger Ronald Araújo konnte die Kugel erst hinter Linie wegschießen. Müller hinterließ ein lautes "Jaaaaaa!" in die leere Arena, nachdem er seinen FC Bayern in der Münchner Arena in Führung köpfte. Am Ende gewann sein FCB 3:0.

Thomas Müller bleibt Barcelona-Schreck

"Gegen Barca, da flutscht’s irgendwie bei mir", sagte Müller schlicht beim Streaming-Dienst Dazn nach der Partie. Es war schon sein achter Treffer im siebten Spiel gegen die Katalanen. Gegen kein Team hat er mehr Tore in der Champions League erzielt.

Andersherum ist der 32-Jährige der Barcelona-Schreck: Kein Spieler hat mehr Treffer gegen Barca in der Geschichte des Europapokals geschossen. Müller stach in dieser Saison bereits zum zweiten Mal zu, wie im Hinspiel erzielte er das so wichtige 1:0, wie im Hinspiel sogar auch in der 34. Minute.