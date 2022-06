50 Jahre Olympiapark München: Eine Erfolgsgeschichte

Nachhaltigkeit statt Verfall

Wenn jemals etwas nachhaltig war was für Olympia gebaut wurde, dann der Olympiapark München. Nach einer Veröffentlichung des Internationalen Olympische Komitees werden zwar generell noch 85 Prozent der Olympiastätten genutzt, die für Spiele neu gebaut worden waren. Allerdings gibt es auch extrem schlechte Beispiele. In Athen sind viele Sportstätten der Sommerspiele 2004 nur noch Ruinen. Und in Sarajevo wurden die Olympiastätten aus dem Jahr 1984 im späteren Jugoslawienkrieg zerstört.

Wiederbelebung mit den European Championships

In München hingegen erfährt der Olympiapark mit den European Championships im August eine Wiederbelebung. Dafür werden viele Anlagen von 1972 erneut genutzt. Und dort, wo zusätzliche Wettkampfstätten benötigt werden, greift ein neuer Trend. Der geht zu temporären Anlagen. So entsteht beispielsweise auf dem Königsplatz eine Beachvolleyballanlage, die danach wieder verschwinden wird. Was hingegen bleiben wird, ist der Olympiapark.