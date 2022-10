50 Jahre Olympia-Seelsorge - Sportler-Begleitung und Lebenshilfe

"Schneller höher weiter" - wenn Elisabeth Keilmann gebraucht wird, geht es nicht immer nur um sportliche Hochleistungen, um Siege oder Niederlagen. Keilmann ist Sport- und Olympiaseelsorgerin der Deutschen Bischofskonferenz. Ihre Aufgabe: Ansprechpartnerin zu sein für alle Lebens- und Glaubensfragen der Spitzen-Athleten.

Es gehe um die Sorge um den ganzen Menschen, sagt Elisabeth Keilmann. "Wir sind da, um Mut zuzusprechen, um zu trösten, wir haben immer ein offenes Ohr und das halt aber auch nicht nur für die Sportler und Sportlerinnen, sondern auch für die Trainerinnen, Betreuerinnen."

Lebensfragen zwischen Startblock und Siegertreppchen

Häufig hätten Sportlerinnen und Sportler keinen sehr engen Bezug zur Kirche, stellt Keilmann immer wieder fest. Doch würden sich viele Athleten Gedanken über ihr Leben machen. Viele seien auf der Suche, meint die erfahrene Seelsorgerin. Da gehe es oft um den persönlichen Lebensweg, erklärt sie, um Fragen wie: "Wie geht es nach dem Sport weiter. Oder auch um familiäre Situationen, um Belastungen und Freude. Wie gehe ich mit dem Tod meiner Mutter um?"

Erste Olympia-Kirche - alles begann 1972 in München

Begonnen hatte die deutsche Sportseelsorge mit dem Münchner Pfarrer Karlheinz Summerer. Er war ab 1970 in der katholischen Pfarrei Friede Christi im Olympischen Dorf tätig, baute mit der evangelischen Olympiakirche das erste ökumenische Kirchenzentrum Bayerns auf. 1972, während der Olympischen Spiele, war er Ansprechpartner für Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt. Nach dem Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft organisierte er eine Gedenkfeier im ökumenischen Kirchenzentrum.

Ob Gottesdienste, Vieraugengespräche oder Meditationen: Seit den Spielen von München gehören die katholischen und evangelischen Sportseelsorger und Seelsorgerinnen bei allen Sommer- und Winterspielen fest zur deutschen Delegation. Elisabeth Keilmann ist seit 2018 dabei.

Christliche Werte in die Welt des Sports vermitteln

Keilmann will aber nicht nur einzelne Sportler seelsorgerisch begleiten. Sie will bei ihrer Arbeit ein christliches Menschenbild vermitteln, die Partnerschaft zwischen Kirche und Sport pflegen, so sagt sie. "Gemeinsam kann man Großartiges bewirken und sich immer wieder für Werte einsetzen wie Toleranz, Respekt, Fairness, Inklusion, Integration und Solidarität."

Wichtig für die Arbeit mit den Athletinnen und Athleten, so Keilmann, sei eine gute Affinität zum Sport. Aber selber Sportlerin sein, das muss sie als Spitzensport-Seelsorgerin nicht.