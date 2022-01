Artikel mit Video-Inhalten

50 Jahre Olympia in München: "Die Spiele des Jahrhunderts"

Die Olympischen Spiele von München jähren sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Mit dem Buch "Die Spiele des Jahrhunderts" erinnern die beiden Autoren Uwe Ritzer und Roman Deininger an Olympia 1972 in München und die einhergehenden Geschehnisse.