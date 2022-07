50 Jahre Olympia 1972 - die Feierlichkeiten beginnen

Der Galaabend in der Olympiahalle war die zentrale Veranstaltung der Feierlichkeiten zum Olympia-Jubiläum. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter strahlte mit Hostessen von 1972 in ihren Originalkleidern von damals in die Kameras, Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth sowie Speerwurf-Olympiasieger Klaus Wolfermann ließen ihre olympischen Erinnerungen nochmal aufleben, und auch IOC-Präsident Thomas Bach gab sich die Ehre, um das 50. Jubiläum der Olympischen Spiele zu zelebrieren.

Zeitzeugen beleben die Erinnerung

Mit Originalbildern von damals wurden die Feierlichkeiten eröffnet. Zeitzeugen teilten in kurzen Videos ihre Erinnerungen an die Spiele. Da war der Eisverkäufer, der sich noch lebhaft an Grace Kelly erinnert oder das Pärchen, dass erst durch die Arbeit als Volunteers bei Olympia überhaupt zusammengekommen ist. Jeder verbindet seine ganz persönliche Geschichte mit München '72.

Gedenken an die Opfer des Attentats

Neben den ganzen fröhlichen Erinnerungen, sind es aber auch die tragischen Ereignisse des 5. September, die bei allen Zeitzeugen noch sehr präsent sind. Sie berichten darüber, wie sie das Attentat auf die israelische Olympia-Mannschaft miterlebt haben. An die Opfer wurde mit einer Schweigeminute erinnert. Die Sängerin Polina Lapkovskaja trug außerdem ein israelisches Lied des Gedenkens vor.

Bach kontert Kritik

IOC-Präsident Bach verlor ebenfalls nur positive Worte über die Olympischen Spiele in München, nannte sie ein unvergessliches Erlebnis und lobte auch das nachhaltige Konzept. Er wehrte sich außerdem gegen Kritik an den vergangenen Spielen und betonte, dass man mit Paris (2024) und Los Angeles (2028) Orte gewählt habe, die bereits über einen Großteil der Sportstätten verfügten.

Im Anschluss daran zeigte die Meisterschule für Mode in München noch eine Modenschau mit ihrer Interpretation der Kleidung von 1972 zu Hits der damaligen Zeit. Die Tanzkompanie des Choreographen Moritz Ostruschnjak ließ zum Abschluss die Kraft des Sports und der Kunst erleben.

"Hier könnte man nochmal Olympische Spiele stattfinden lassen"

Die Bilder von den Spielen 1972 machen Lust auf das größte Sportevent in München seit damals, die European Championships. Sie starten am 11. August. Für Turnerin Elisabeth Seitz fast ein bisschen olympischer Flair im Olympiapark. Sie ist der Meinung: "Hier könnte man auch nochmal Olympische Spiele stattfinden lassen"