50 Jahre nach München '72: Neuer Anlauf für Olympiabewerbung

Die European Championships 2022 (ECS) in München sind bei den Zuschauern und Athleten super angekommen. Das "Mini-Olympia" in der bayerischen Landeshauptstadt hat gezeigt, dass und wie eine solche Multisportveranstaltung in Deutschland nachhaltig und ohne Gigantismus funktionieren kann. "Die ECS letztes Jahr in München waren schon mal ein Vorgeschmack, wie sportliche Großveranstaltungen in Deutschland in Zukunft aussehen sollen: Nachhaltig und organisiert als großes, stimmungsvolles Festival", sagt Olaf Tabor, seit April 2023 Vorstand Leistungssport beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Neuer Anlauf: Dialog, der die Menschen mit einbindet

Der große Erfolg ließ die Träume, die Olympischen Spielen zum zweiten Mal nach 1972 ins Land zu holen, wieder aufflammen. Was Thomas Weikert, Präsident des DOSB, schon kurz nach den ECS bestätigte: "Wir machen uns natürlich Gedanken." Auch DOSB-Vizepräsidentin Verena Bentele richtete schnell den Blick optimistisch nach vorne: "Wenn wir ein Konzept haben, das die Menschen mit einbindet, das nachhaltig ist, dann werden wir hier auch eine Begeisterung für die Olympischen und Paralympischen Spiele auslösen können."

Allerdings wird der Weg nicht einfach: Die letzten Spiele wurden vor 50 Jahren in München ausgetragen - seitdem hat sich Deutschland sieben Mal erfolgslos um die Ausrichtung der Spiele beworben. Zudem formierte sich in der Bevölkerung regelmäßig Widerstand gegen Pläne, Olympia ins Land zu holen.

Paris 2024 soll sich positiv auswirken

Jetzt wird also ein neuer Anlauf genommen. Der DOSB hat dafür einen Prozess gestartet, der in eine deutsche Olympiabewerbung münden soll. Für Sportvorstand Tabor ist es eines seiner Hauptprojekte. Die Bewerbung soll dieses Mal auf jeden Fall anders ablaufen als frühere. Dafür wurde jetzt ein Dialogprozess mit der Bevölkerung gestartet.

Unterstützung erhofft man sich dabei auch von den Olympischen Spielen in Paris, die im kommenden Jahr nachhaltig und ohne Gigantismus über die Bühne gehen sollen. Der DOSB will Vorort präsent sein und plant in der französischen Landeshauptstadt ein Deutsches Haus, dass zum Treffpunkt der deutschen Fans werden soll. "Der Plan ist, mit Paris 2024 eine positive Stimmung für die Bürgerbefragung zu Olympia zu bekommen", so Tabor.