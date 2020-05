50 Jahre Elfmeterschießen - aus Bayern in die Welt

"Das ist sportlicher Betrug, das ist glatter Blödsinn", sagte der 1916 in Frankfurt am Main geborene und 2011 in Penzberg verstorbene Wald über Fußballspiele, die einst bei einem Remis per Los-Entscheid entschieden wurde. Heimlich, bei Freundschaftsspielen, ließ er in Bayern schon in den 60er-Jahren seine Idee testen: Fünf Schützen pro Team, elf Meter Entfernung zum Tor.