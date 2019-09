50 Jahre Bundesliga: Brose Bamberg feiert sich

Bundesliga-Aufstieg im April 1970

50 Jahre Bundesliga-Basketball in Bamberg - das Jubiläum jährt sich am 11. April 2020. In der Saison 1970/71 spielte der 1. FC 01 erstmals in der Bundesliga-Süd beim USC München. Das Spiel ging zwar mit 59:87 klar verloren, ebenso wie die Heimpremiere am 3. Oktober 1970 in der ausverkauften John-F.-Kennedy-Halle gegen Grün-Weiß Frankfurt.

Erster Bundesliga-Sieg gegen den TSV 1860 München

Trotzdem kann man sagen: Der Basketballvirus hatte die Bamberger erfasst. Den ersten Sieg landeten Jim Wade & Co. am 3. Spieltag beim TSV 1860 München. Am Ende der Saison 1970/71 stand ein bemerkenswerter 5. Platz mit 20:16 Punkten und die Halbfinalteilnahme im DBB-Pokal. Dazu absolvierte Gerhard Brand als erster Bamberger ein Länderspiel für Deutschland.