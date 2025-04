50 Jahre Blickpunkt Sport: Jubiläumssendung mit Uli Hoeneß

Am 13. April 2025 feiert "Blickpunkt Sport", die traditionsreiche Sportsendung des Bayerischen Rundfunks, ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 50 Jahren begeistert der Klassiker Sportfans in Bayern und darüber hinaus.

Uli Hoeneß: Rekordgast kommt ins Studio

Franz Beckenbauer, Kathi Wilhelm, Henri Maske, Dirk Nowitzki, Franziska van Almsick, Oliver Kahn - an prominenten Gästen mangelte es der Sendung in all den Jahren nie. Doch einer kam öfter als alle anderen: Uli Hoeneß, der mit über 60 Auftritten Rekordhalter in der Geschichte von "Blickpunkt Sport" ist.

Aus diesem Anlass begrüßt Moderator Markus Othmer den Ehrenpräsidenten des FC Bayern auch in der Sendung anlässlich des halben Jahrhunderts "Blickpunkt Sport". In der Jubiläumssendung erwartet die Zuschauer eine Mischung aus aktuellen Sportthemen und einem Rückblick auf die bewegte 50-jährige Geschichte der Sendung.

"'Blickpunkt Sport' ist eine Institution im BR Fernsehen und hat Generationen von Sportfans begeistert. Wir freuen uns sehr, dieses Jubiläum gemeinsam mit unserem Publikum und Uli Hoeneß als langjährigem Studiogast zu feiern", erklärte Moderator Markus Othmer vor der Jubiläumssendung.