5. September 1972: Das Olympia-Attentat - Chronik des Terrors

Es sollten heitere Sommerspiele werden, am Ende wurde sie tragische. Am 5. September 1972 nehmen palästinensische Terroristen bei Olympia in München elf Geiseln. In nicht einmal 24 Stunden eskaliert die Situation: Alle Geiseln sterben.