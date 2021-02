5:1 - FC Bayern fertigt Köln ab

Choupo-Moting bricht den Bann

In der ersten Viertelstunde konnten die Bayern, bei denen Eric-Maxim Choupo-Moting als Sturmpartner von Robert Lewandowski in der Startelf ran durfte, ihre Dominanz noch nicht ausspielen. Köln versuchte dagegen zu halten, was auch gelang. Trotzdem schon in der 18. Spielminute die Führung für die Bayern: Leon Goretzka chippte den Ball aus halbrechter Position auf den langen Pfosten, wo Choupo-Moting mit dem Kopf aus etwa fünf Metern mühelos zum 1:0 traf.