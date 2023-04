5:0-Kantersieg: Bayreuth Tigers feiern Klassenerhalt

Und jährlich grüßt das Murmeltier: Zum wiederholten Male sind die Bayreuth Tigers in den Playdowns der zweiten deutschen Eishockeyliga (DEL2) dem Abstieg entronnen. In Spiel sechs der Best-of-Seven-Serie gegen die Heilbronner Falken machten die Oberfranken den Klassenerhalt fix.

Bayreuth Tigers bleiben in DEL2, Heilbronn steigt ab

Am Ende war es überzeugend. Mit 5:0 schickten die Bayreuth Tigers am Montagabend die Heilbronner Falken nach Hause – und in die Oberliga. Denn: Trotz einer Saison voller Widrigkeiten und überwiegend schlechten Ergebnissen haben die Oberfranken einmal mehr den Klassenerhalt geschafft.

Euphorisch zählten die Fans im Bayreuther Kunsteisstadion, dem sogenannten "Tigerkäfig", die letzten Sekunden vor Spielende herunter. Dann hallten Jubelschreie durch das Stadion, die Spieler auf dem Eis lagen sich in den Armen und feierten gemeinsam am Tor, direkt vor den Augen der enttäuschten Heilbronn-Anhänger. "Nie mehr Oberliga" – ein Lied, das am Montagabend nicht nur ein Mal von euphorischen Fans durch Bayreuth schallte.

Ein Doppelpack von Philippe Cornet sowie Treffer von Tobias Meier, Jesse Roach und Dani Bindels machten letztendlich den Deckel drauf auf eine Saison, die über weite Strecken von Seiten der Tigers nicht überzeugend gewesen war.

Als Außenseiter in den Playdowns

Mit nur 38 Punkten aus 52 Spielen hatten die Oberfranken die Hauptrunde der DEL2-Saison auf dem letzten Platz der Tabelle beendet und gingen als Außenseiter in die Abstiegsrunde. Dort unterlagen die Tigers in der ersten Playdown-Serie den Eispiraten Crimmitschau nach sechs Spielen mit 2:4. Die Entscheidung fiel also gegen die Heilbronner Falken, die in der Hauptrunde ganze 26 Punkte mehr als Bayreuth holten. Doch wie schon in der vergangenen Saison gegen die Tölzer Löwen oder 2018/19 gegen Deggendorf hatten die Tigers am Ende das bessere Ende für sich.

Wie geht es bei den Bayreuth Tigers weiter?

Unklar ist noch, wie das Gesicht der Bayreuth Tigers in der kommenden Spielzeit aussehen wird. Fest steht: Zum Saisonende läuft der Vertrag des Trainers Rich Chernomaz aus. Verlängern möchte er diesen offenbar nicht. Auch um den langjährigen Stürmer Ville Järveläinen gibt es Gerüchte: Ihm wird ein möglicher Wechsel nach Weiden in die Oberliga nachgesagt.

Auf dem Trainerstuhl und in der Mannschaft der Bayreuth Tigers hat es in den vergangenen Jahren viele Veränderungen gegeben. Eine Sache blieb immer gleich: Am Ende durften die Tigers den Klassenverbleib feiern: so auch dieses Mal.