427 Bundesliga-Einsätze: Thomas Müller holt Gerd Müller ein

Upamecano und Gravenbrech auch nicht dabei

In der Pressekonferenz am Freitag hatte sich Nagelsmann noch zuversichtlich gezeigt, dass zumindest Stürmer Choupo-Moting die Reise in den Norden antreten kann. Doch der Kameruner verpasste auch das Abschlusstraining gestern. Außerdem müssen die Münchner auf Innenverteidiger Dayot Upamecano (Adduktoren-Beschwerden) und Mittelfeldmann Ryan Gravenberch (Knieprobleme) verzichten.

Bayern wollen Tabellenführung zurückerobern

Die Bayern sind mit drei Bundesliga-Spielen ohne Sieg in das neue Jahr gestartet und wollen sich in Wolfsburg die Tabellenführung zurückholen. Der 1. FC Union Berlin war am Vortag durch ein 2:1 gegen Mainz 05 vorbeigezogen.