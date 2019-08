40 Jahre Macher: Uli Hoeneß, der Bayern-Patriarch

Haftstrafe nach Steuerhinterziehung

Unterbrochen wurde seine Amtszeit im Jahr 2013 wegen der Steueraffäre, die er danach als "seinen größten Fehler" bezeichnete. Eigentlich war er wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 28,5 Millionen Euro zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Hoeneß legte keine Berufung ein, akzeptierte die Strafe und wurde nach rund eineinhalb Jahren vorzeitig entlassen.

Hoeneß: "Der Tag ist nicht mehr fern, an dem ich sage: Das war's!"

2016 kam er als Präsident zurück zu seinem Klub. Allerdings lief es nicht mehr ganz so reibungslos. Immer wieder gibt es Kontroversen mit AG-Chef Rummenigge. Auch sein Standing bei den Fans leidet. Als er bei der Jahreshauptversammlung 2018 von Teilen der Anhänger heftig attackiert wurde, traf es ihn bis ins Mark. Auch derartige Anfeindungen will sich Hoeneß wohl nicht mehr antun. Im Mai 2019 sagte er, dass er mit seiner Frau Susi in Ruhe über seine FC-Bayern-Zukunft entscheiden wolle. Er deutete an, dass der Zeitpunkt für ein neues Kapitel "bald passen wird."Jetzt will er zumindest einen Teil der Verantwortung abgeben und mehr Zeit am Tegernsee im Kreise seiner Familie haben.