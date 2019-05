40 Jahre Macher Hoeneß: Jubiläum für den Bayern-Patriarchen

Unter seiner Regie als Manager, Aufsichtsratschef und Präsident wuchs das Unternehmen FC Bayern von 20 auf über 1.000 Mitarbeiter. Aus zwölf Millionen Mark Umsatz wurden mehr als 600 Millionen Euro. Die Zahl der Mitglieder stieg von 6.616 auf über 290.000. Ferner entstanden die Allianz Arena und der Klub-Campus. Die Fußballer holten in der Amtszeit von Hoeneß bisher mehr als 40 Titel, darunter 16 Meisterschaften, neun DFB-Pokal-Siege und als Höhepunkt im Jahr 2013 das Triple. Immer mehr ans Herz wachsen dem Urgestein des FC Bayern aber auch die Basketballer. Sie förderte er und verhalf ihnen so bis an die nationale Spitze.

"Die Erfolgsgeschichte, die er als Manager und anschließender Präsident geschrieben hat, ist außergewöhnlich und einzigartig im Weltfußball. Diese Leistung wird niemand toppen." Jupp Heynckes