4. Dezember: Nikolaus-Waldlauf in Arnstorf

Laufen gegen die Kälte von Niederbayern, statt Schwitzen in der Hitze von Katar, so ungefähr dürfte das Motto des 43sten Nikolauslaufs des LAC Arnstorf am Sonntag, den 4. Dezember, sein. Und auch der Nikolaus persönlich schaut vorbei.