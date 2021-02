4.500 Menschen aus 60 Nationen bei Ski WM in Oberstdorf erwartet

Rund 4.500 Sportler, Funktionäre, Betreuer und Journalisten werden bei der Nordischen Ski-WM (23. Februar bis 7. März) in Oberstdorf erwartet. Dies teilten die Organisatoren der Weltmeisterschaft auf Anfrage mit.

Erwartet werden 750 Sportlerinnen und Sportler aus über 60 Ländern. In den drei Sportarten Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination werden in 24 Wettbewerben Medaillen vergeben. Oberstdorf ist nach 1987 und 2005 zum dritten Mal Ausrichter der Welttitelkämpfe.

Umfangreiche Coronatests geplant

In Oberstdorf sollen engmaschig PCR- und Antigen-Tests auf das Coronavirus durchgeführt werden. Das Hygienekonzept war bis kurz vor Beginn der Veranstaltung immer wieder nachgeschärft worden. Auch das Hotelpersonal in dem 10.000-Einwohner-Ort direkt an der Grenze zu Österreich soll regelmäßig getestet werden.