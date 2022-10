4:2 - FC Bayern spaziert ins Champions-League-Achtelfinale

Nach dem klaren 5:0-Sieg im Hinspiel vor einer Woche hatte man durchaus damit rechnen können, dass die Bayern auch in Pilsen als klarer Sieger vom Platz gehen. Dass es so deutlich werden würde, das war freilich nicht vorherzusehen. Zu schwach, zu limitiert trat der tschechische Meister auf, der in der heimischen Liga saisonübergreifend seit 32 Partien ungeschlagen ist. Was soll man sagen? Das wirft definitiv kein gutes Licht auf die tschechische Gambrinus Liga.

Bei den Münchnern merkte man vier Tage nach dem 2:2 bei Borussia Dortmund nie, dass sie ohne sechs Stammspieler auskommen mussten. Die Spieler, die auf dem Platz standen, lieferten ab, und das furios. Sadio Mané (10.), der nach seiner Coronaerkrankung wieder genesene Thomas Müller (14.), Sané und Leon Goretzka (25., 35.) erzielten die Treffer für den aktuell Tabellendritten der Fußball-Bundesliga. Und: Durch das 3:3 des FC Barcelona gegen Inter Mailand steht der FCB vorzeitig im Achtelfinale der Königsklasse.

Vier Tore in der ersten Halbzeit

Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Kingsley Coman, Noussair Mazraoui und Josip Stanisic waren gegenüber dem Dortmund-Spiel in die Startelf gerückt. Und obwohl sich die Bayernspieler in der Anfangsphase auch einige Nachlässigkeiten und Unkonzentriertheiten leisteten (Ulreich, Upamecano), beherrschten sie den Gegner doch klar und waren in allen Bereichen überlegen.

Leroy Sané schoss bereits nach eineinhalb Minuten gefährlich aufs Tor, das 0:1 fiel dann nach einem schönen Durchsteckpass auf Mané in der 10. Spielminute. Damit war das letzte bisschen Widerstand gebrochen, und die Münchner konnten nun fröhlich kombinieren und sich eine Torchance nach der anderen herausspielen.

Goretzka bewirbt sich um Lewandowskis Nummer

Leon Goretzka hatte defensiv so wenig zu tun, dass er phasenweise wie ein Mittelstürmer agierte. Nach dem 0:2 durch Müller, der kurz danach angeschlagen ausgewechselt werden musste, traf der Nationalspieler doppelt und gab so fast schon eine Bewerbung für Robert Lewandowskis abgelegte Nummer neun ab.

Nach der Pause verwalteten die Bayern weitgehend ihre Führung. Und das sollte sich rächen. Die Auswechslung Goretzkas läutete die beste Phase der Gastgeber ein. Erst scheiterten Erik Jirka nach einem Fehler von Josip Stanisic und Ludek Pernica noch. Dann traf Adam Vlkanova zum viel umjubelten 1:4 (61.).

Viele Wechsel sorgen für kleinen Einbruch

Nicht schlimm, dachte wohl Nagelsmann. Der gönnte nach Mathys Tel, der früh für Müller kam, nun auch Erik-Maxim Choupo-Moting, Ryan Gravenberch und später Paul Wanner und Marcel Sabitzer ein paar Einsatzminuten. Die vielen Wechsel sorgten allerdings dafür, dass die Ordnung flöten ging und Pilsen zu weiteren Gelegenheiten kam. In der 75. Minute verkürzte der Ex-Stuttgarter Jan Kliment prompt noch auf 2:4 (75.). Mehr passierte aber nicht mehr.