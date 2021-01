4:1-Sieg: FC Bayern gelingt Revanche gegen Hoffenheim

Der FC Bayern München war heiß auf eine Revanche. Schließlich kassierte der Rekordmeister im Hinspiel eine 1:4-Pleite. Es war die bislang höchste Niederlage unter Trainer Hansi Flick. Der Coach musste auf Stammkraft Leon Goretzka verzichten. Der Nationalspieler wurde ebenso wie Javi Martinez positiv auf Corona getestet. Für Goretzka spielte Marco Roca. Außerdem kamen - im Vergleich zum 4:0 auf Schalke - Kingsley Coman statt Leroy Sané und Benjamin Pavard statt Niklas Süle zum Einsatz.

Hoffenheim vergibt leichtfertig Chancen

Das Spiel war sehr unterhaltsam. Bayern versuchte Hoffenheim in die eigene Hälfte zu drängen - ohne Erfolg. In der 7. Minute hatte das Team von Sebastian Hoeneß durch Ihlas Bebou die Großchance zur Führung. Manuel Neuer verhinderte mit einer Fußabwehr das Gegentor. Knappe 30 Minuten später war es erneut Bebou, der das 1:0 für Hoffenheim auf den Fuß hatte - doch der Togolese setzte den Ball aus vier Metern neben das Tor. In beiden Situationen sah die Bayern-Abwehr - wie schon so oft in dieser Saison- nicht gut aus.

Die Hausherren zogen das Tempo daraufhin etwas an: Nach einer Ecke köpfte Jerome Boateng in der 32. Minute zur Münchner Führung ein - das erste Bundesligator für den 32-Jährigen seit Januar 2018. Der Rekordmeister spielte weiter nach vorne und erarbeitete sich Chancen. Nach eine schönem Zusammenspiel von Thomas Müller und Robert Lewandowski traf Müller zum 2:0 (43.). Doch die Hoffenheimer ließen sich von dem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und schlugen postwendend zurück: Andrej Kramaric gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer.