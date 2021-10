4:0 in Nordmazedonien - Deutschland für WM in Katar qualifiziert

Eine souveräne zweite Halbzeit, in der endlich auch die Chancenverwertung erstklassig war, bescherten der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick das Ticket für die Winter-WM in Katar. Weil Albanien im Parallelspiel in Rumänien nicht gewinnen konnte (1:0), ist Deutschland rechnerisch durch und kann nicht mehr abgefangen werden.

Timo Werner mit "Doppelpack"

Kai Havertz vom FC Chelsea eröffnete in der 50. Minute den Torreigen gegen das Team, gegen das man unter dem alten Trainer Jogi Löw das Hinspiel in Duisburg völlig überraschend noch mit 1:2 verloren hatte. Ein präziser Pass von Serge Gnabry auf Thomas Müller war der Szene vorausgegangen. Müller bediente den besser stehenden Havertz, der keine Mühe mehr hatte, einzuschieben.

Sein Mannschaftskollege Timo Werner sorgte dann mit zwei entschlossenen Abschlüssen für die Entscheidung zugunsten der deutschen Elf (70./73.). Der eingewechselte Jamal Musiala vom FC Bayern München sorgte schließlich für den 4:0-Endstand (83.).

"In der zweiten Halbzeit hat der letzte Pass gestimmt, davor haben wir uns etwas schwerer getan." Kai Havertz