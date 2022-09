4:0-Heimsieg zur Wiesn - FC Bayern schießt sich den Frust weg

Bayern schaltet zurück - und bleibt trotzdem gefährlich

Die Bayern schalteten im zweiten Durchgang dann doch einen Gang zurück, waren aber bemüht, weiter an ihrer Sicherheit und Souveränität zu arbeiten. Mané und Matthijs de Ligt prüften in nur einer MInute Hradecky per Fernschuss, das mögliche 4:0 durch Mané (56.) nahm Schiedsrichter Steiler nach Videobeweis zurück: De Ligt hatte bei einer vorherigen Ecke Leverkusens Kossounou im Kopfballduell niedergestreckt - Stürmerfoul entschied der VAR.

Hradecky rutscht weg, Müller setzt 4:0-Schlusspunkt

Aber auch Leverkusen spielte noch mit: Diaby scheiterte aus kurzer Distanz an Bayern-Torwart Manuel Neuer - die mit Abstand beste Chance der Gäste (64.). In der Schlussphase folgte professionell-souveräne Ergebnisverwaltung der Bayern. Thomas Müller erhöhte in der Schlussphase noch auf 4:0 - Torwart Hradecky rutschte mit dem Ball am Fuß weg, Müller schob ins leere Tor (84.).