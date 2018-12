4:0 gegen MSV, Bayernfrauen nur drei Punkte hinter der Spitze

Der FC Bayern musste zwar bis in die zweite Halbzeit auf ein Tor warten. Dann aber trafen Lina Magull (48.), Sara Däbritz (64.) und Mandy Islacker (63./68.) zum deutlichen 4:0-Erfolg.

Zweites nichtgewonnenes Spiel des VfL Wolfsburg

Spitzenreiter VfL Wolfsburg hingegen gab durch das 0:0 gegen den Tabellenvierten SGS Essen zum zweiten Mal in dieser Spielzeit Punkte ab. Damit rückten die Oberbayerinnen in der Tabelle bis auf drei Zähler an den Titelverteidiger heran.

Zwei Spielausfälle - Potsdam muss Rang drei vorerst abgeben

Nachdem die beiden anderen Partien zwischen dem SC Sand und dem zuvor drittplatzierten Frauenteam von Turbine Potsdam sowie zwischen der TSG Hoffenheim dem 1. FFC Frankfurt wegen des einsetzenden Schneefalls abgesagt wurden, hat die SGS Essen Rang drei übernommen. Die Nachholtermine für die ausgefallenen Partien stehen noch nicht fest.