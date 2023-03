4:0 gegen Duisburg: FC Bayern Frauen springen an die Spitze

Das Meisterschaftsrennen in der Frauen-Bundesliga bleibt weiterhin spannend. Die Fußballerinnen des FC Bayern gaben sich im Heimspiel keine Blöße und besiegten den MSV Duisburg deutlich mit 4:0. Durch den Sieg zog das Team von Trainer Alexander Straus in der Tabelle vorbei am VfL Wolfsburg und setzte sich vorübergehend an die Tabellenspitze. Die Wölfe können am Sonntag in Leverkusen aber wieder vorbeiziehen.

Lohmann nimmt Duisburger Geschenk an

Die Münchnerinnen taten sich in der Anfangsphase schwer, zu Chancen zu kommen, doch ein Geschenk der Duisburger Abwehr nach 19 Minuten, das Sydney Lohmann dankbar annahm, ließ den Knoten platzen. Eine Flanke von der rechten Seite klärt Duisburgs Sarah Freutel in die Füße von Lohmann, die aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Vor der Halbzeit traf Bayern-Kapitänin Lina Magull per Freistoß aus 20 Metern die Latte (30.).

Doppelschlag nach der Halbzeit

Nach der Pause sorgten die Gastgeberinnen durch einen Doppelschlag für klare Verhältnisse. Erst drückte Stürmerin Lea Schüller einen Freistoß von Klara Bühl aus kurzer Distanz über die Linie (60.). Dann traf Lina Magull nach einem Ballverlust der Gäste zum 3:0 (62.). Den Schlusspunkt setzte Georgia Stanway per verwandeltem Foulelfmeter in der 71. Minute.