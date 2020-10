4:0 - FC Bayern feiert perfekten Champions-League-Auftakt

Gnabry-Ausfall bringt Flick nicht aus der Ruhe

Bayern-Trainer Hansi Flick durfte sich schon vor dem Anpfiff freuen, denn nach der Hiobsbotschaft um Gnabry blieb sein Star-Ensemble verschont. Auch Joshua Kimmich war nach der Geburt seines zweiten Kindes zurück und stand in der Startelf. Durch den Gnabry-Ausfall habe sich "nicht allzu viel" an seinen Planungen für die Partie gegen Madrid geändert, hatte Flick gesagt. Und so spielten die Bayern so souverän wie zuletzt immer in der Königsklasse.

Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen die Münchner die Kontrolle über das Spiel, auch wenn die unbequemen Spanier durchaus mutig auftraten. Niklas Süle mit einem Pfostentreffer in der 15. Minute und Tolisso, der drei Minuten später an Gäste-Torhüter Jan Oblak scheiterte, hatten die ersten guten Gelegenheiten für die Hausherren.