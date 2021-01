300. Bundesligapartie: Großes Boateng-Jubiläum gegen den FCA

Als Boateng in der Saison 2011/12 zum Rekordmeister kam, überzeugte r gleich als Stammspieler. Seinen Höhepunkt erlebte er bereits ein Jahr später mit dem Triple-Gewinn. Mehr als seine 300 Bundesligaeinsätze haben nur Neuer (422), Müller (368) und Lewandowski (341). Bis zum 30. Juni dürften bei Boateng noch einige Spiele dazu kommen. Doch dann endet sein Vertrag - und es ist nicht abzusehen, dass er verlängert wird.

Boateng gar "nicht der Typ, der gerne lange an einem Ort bleibt"

Dass er runde zehn Jahre lang bei den Bayern eine Ära prägte, passt eigentlich gar nicht zu dem 32-Jährigen. Er sei doch gar "nicht der Typ, der gerne lange an einem Ort bleibt", hatte er noch vor gar nicht langer Zeit erklärt. Stattdessen hatte der Abwehrspieler Ende November erzählt, er "liebäugelt mit einem Wechsel in eine Metropole. Er sei "ein Mensch, der es liebt, neue Städte, neue Kulturen und neue Menschen kennenzulernen".

Rummel um Wechselabsichten und Aussetzer

Bereits im Jahr 2018 hatte er mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain geliebäugelt. Im September 2019 stand ein Wechsel zu Juventus Turin im Raum. Auch neben dem Platz sorgte er manchmal für Unruhe. So wurde er im Jahr 2020 für eine nicht-corona-konforme Fahrt in den Landkreis Hof inklusive Ausrutscher mit dem Auto an die Leitplanke von seinem Verein bestraft.

Unter Flick wieder Stammspieler

Trotz allem fand er unter dem Cheftrainer Hansi Flick zurück zu alter Stärke und hatte wieder seinen Stammplatz inne. Dementsprechend lief er auch gegen den FC Augsburg von Anfang an auf und machte damit seinen 300. Ligaeinsatz komplett.