300.000-Franken-Spende soll Lauberhorn-Rennen retten

Streit seit mehreren Jahren

Schon seit einigen Jahren schwelt ein Streit zwischen den Veranstaltern des Lauberhornrennens in Wengen und Swiss Ski wegen der Verteilung der Fernsehgelder. In der vergangenen Woche war der Schweizer Skiverband in die Offensive gegangen und hatte angekündigt, die Streichung der Lauberhorn-Rennen aus dem Weltcupkalender ab der Saison 2021/22 beim Weltskiverband FIS zu beantragen.

Zuletzt hatte der scheidende FIS-Präsident Gian Franco Kasper im Januar beide Seiten aufgefordert, eine gemeinsame Lösung zu finden. Um Rennen durchführen zu können, benötigen die Organisatoren die Zustimmung des nationalen Verbandes.

Schweizer Skiverband zieht Antrag auf Streichung zurück

Nach den jüngsten Entwicklungen dürfte eine Streichung vorerst vom Tisch sein. Swiss Ski teilte bereits mit, dass der Antrag auf Streichung der Lauberhorn-Rennen "bis auf Weiteres" zurückgezogen werde.

Mosers Spende entspreche "in etwa dem strukturellen Defizit einer Austragung des Weltcups in Wengen. Entsprechend ermöglicht die Spende, Zeit zu gewinnen, um die Verhandlungen zu einem guten Ende zu bringen und so jenen Antrag zurückzuziehen, den Swiss-Ski im FIS Weltcup-Komitee am vergangenen Mittwoch gestellt hatte - nämlich Wengen im Langzeitkalender der FIS durch den Platzhalter 'SUI' (Schweiz) zu ersetzen", schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Unabhängig von der Zukunft der Lauberhorn-Rennen planen die Skiverbände Italiens und der Schweiz derzeit gemeinsam, eine neue länderübergreifende Abfahrt in den Weltcupkalender zur bringen, die die längste im Ski-Winter wäre.