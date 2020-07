30 Jahre WM-Titel 1990: Der Weg des DFB-Teams zum dritten Stern

Es sind Szenen, die sich bei jedem Fußballfan fest ins Gedächtnis eingebrannt haben: Der entscheidende Elfmeter von Andreas Brehme, der Deutschland zum Weltmeister machte, ein tapfer kämpfender Guido Buchwald, der Argentiniens Superstar Diego Armando Maradona im Endspiel keinen Moment aus den Augen und nicht zur Entfaltung kommen ließ. Oder der in sich gekehrte Franz Beckenbauer, der nach dem Schlusspfiff einsam seine Kreise auf dem verlassenen Rasen des Olympiastadions in Rom zog.

Historische Nacht in Rom

Es war eine historische Nacht am 8. Juli 1990, in der sich die deutsche Nationalmannschaft nach 1954 und 1974 durch den 1:0-Sieg gegen Argentinien zum dritten Mal in ihrer Geschichte zum Fußball-Weltmeister krönte. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften kam es zu einer erneuten Auflage des Endspiels: Wie schon in Mexiko 1986 standen sich Deutschland und Argentinien gegenüber. Vier Jahre zuvor hatten die Südamerikaner noch 3:2 gewonnen. Diesmal ging der Titel an Deutschland.

Argentinien hofft auf "Elfmeterkiller" Goycochea

Die ersatzgeschwächten Argentinier vernachlässigten das Offensivspiel und setzten früh darauf, sich über die Verlängerung ins Elfmeterschießen zu retten. Schon im Viertel- und Halbfinale gegen Jugoslawien und Italien war Argentinien so erfolgreich gewesen - vor allem dank "Elfmeterkiller" Sergio Goycochea.

Doch der war in der 85. Minute geschlagen. Nach einem umstrittenen Foul an Rudi Völler entschied der mexikanische Schiedsrichter Edgardo Codesal Méndez auf Strafstoß. Eine Konzessionsentscheidung? Ein deutlicheres Foul im Strafraum an Klaus Augenthaler hatte er zuvor nicht gepfiffen. Andreas Brehme war es egal. Der damalige Italien-Legionär verwandelte sicher zum 1:0 zum dritten WM-Titel Deutschlands nach 1954 und 1974.

Beckenbauers Fehleinschätzung

"Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt, wir sind schon lange die Nummer eins in Europa. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Es tut mir leid für den Rest der Welt." Teamchef Franz Beckenbauer nach dem Finalsieg. Auch der Kaiser konnte sich also irren.