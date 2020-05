30 Jahre Bayernligameisterschaft: Schnüdel "siegen" 3:3 bei 1860

Es war auch ein Duell der Coaches: Münchens Trainerlegende Carsten Wettberg gegen Schweinfurts Werner "Beinhart" Lorant, dessen Stern gerade aufging. Am Ende soll Wettberg geweint und Lorant gelacht haben. Auch der Bayerische Fußball-Verband hatte das Beste aufgeboten, was es gab: Schiedsrichter war Aron Schmidhuber, FIFA-Referee, der kurz darauf bei der WM 1990 in Italien pfiff und 1992 sogar zum Weltschiedsrichter gekürt wurde. Doch was vom BFV gut gemeint war, sorgte in Schweinfurt für Misstrauen, denn Schimdhuber kam aus Ottobrunn und dass ein Münchner Referee ein Endspiel mit Münchner Beteiligung pfiff, kam nicht gut an.

So murrten wir Fans, als die "Löwen" nach torloser erster Halbzeit gleich in der 47. Minute durch einen vermeintlich umstrittenen Foulelfmeter von Walter Hainer in Führung gingen. Auch, als Torjäger Albert nach einer Stunde und einem Zweikampf schreiend zu Boden ging, gab es keine ernsthaften Konsequenzen. Dabei hatte Albert sich dabei das Bein gebrochen, musste eine Viertelstunde auf dem Platz behandelt werden, ehe er abtransportiert werden konnte. "Jetzt ist alles aus", dachten wir Schweinfurter Fans.