3 Themen, 2 Köpfe, 1 Sport-Talk - "Eins gegen eins"

Der wöchentliche Schlagabtausch "Eins gegen eins". Diesmal: Näher am Ab- als am Aufstieg - was ist los mit Bayerns Zweitligisten? Sportförderung - nur Alibi oder echte Hilfe? Champions-League-Start: Favoriten, Geheimtipps, Überraschungen.