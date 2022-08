3 Themen, 2 Köpfe, 1 Sport-Talk - "Eins gegen eins"

TSV 1860 München - kurzer Höhenflug oder stabil Richtung 2. Liga?

Perfekter Saisonstart in der 3. Liga - aber ist es schon ein Fingerzeig für den möglichen und erhofften Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga? Oder erleben die Löwen, bei denen die Unruhe im Verein immer präsent ist, gerade nur ein Zwischenhoch?

Sind Fußball-Profis zu dünnhäutig?

Toni Kroos reagiert empfindlich auf eine Reporterfrage nach dem gewonnenen Champions-League-Finale. Es wird beklagt, dass es keine "Typen" mehr unter den Fußball-Profis gibt, sondern dass alle immer glatter werden. Dürfen Fußballer ehrlich und ihre Meinungen noch kontrovers sein?

Sagt Deutschland jetzt wieder "Olympi-JA"?

Tolle Stimmung bei der Multi-EM in München. Doch beim IOC werden Olympische Spiele immer noch nach ganz eigenen Kriterien vergeben. Größenwahn, Gigantomanie und Kungeleien inklusive. Sind die begeisternden Spiele in München also ein Fingerzeig für Thomas Bach & Co.?

