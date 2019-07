3. Liga: Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt gegen Carl Zeiss Jena

Die vergangene Saison ist abgehakt, die Saisonvorbereitung beendet. Für die Schanzer geht es am ersten Spieltag der 3. Liga zum FC Carl Zeiss Jena. FCI-Coach Saibene geht mit der neuformierten Mannschaft optimistisch in die erste Standortbestimmung nach der Pause: "Am Montag werden wir sehen, wie weit wir sind. Die Stimmung ist hervorragend und wir können es kaum erwarten." Anpfiff ist um 19 Uhr, B5 aktuell überträgt die Partie in Ausschnitten.

Erste Punkte holen

Ziel sei es, gleich die ersten drei Punkte einzufahren. Allerdings erwartet der Coach eine schwere Aufgabe: "Uns erwartet mit Jena ein echter Brocken zum Start. Sie wollen mutig auftreten, doch wir werden gut vorbereitet sein und dagegenhalten", verspricht Saibene. "Uns wird alles abverlangt werden - und das ist gut so.“

Zwei Spieler werden den Oberbayern jedoch fehlen: Neben dem Langzeitverletzten Freddy Ananou (Schulter) muss auch Neuzugang Caniggia Elva angeschlagen passen. Äußerst fraglich ist auch Maximilian Thalhammer. Der Mittelfeldmann musste zuletzt aufgrund von Kniebeschwerden passen und wird aller Voraussicht nach nicht mehr rechtzeitig fit.