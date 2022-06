3. Liga: Zulassung für Bayreuth - aber mit Auflage

Frost und fehlendes Flutlicht - die Einschränkungen

Allerdings müssen einige Teams mit Einschränkungen leben, darunter auch Bayreuth. Die Spielvereinigung baut derzeit eine neue Flutlichtanlage. Solange diese noch nicht fertiggestellt ist, müssen die Oberfranken ihre Heimspiele am Abend in Erfurt austragen. Seit Mai wird in Bayreuth gebaut, im Juli soll die Anlagen fertig sein.

Mit-Neuling Oldenburg darf ab Beginn der Frostperiode wegen fehlender Rasenheizung nicht mehr zu Hause spielen. Daneben können keine Heimspiele ab 18.30 Uhr wegen Lärmschutz ausgetragen werden. In beiden Fällen will der VfB nach Hannover ausweichen.

Auch der SC Verl arbeitet noch an Flutlicht und Rasenheizung, daneben stehen weitere infrastrukturelle Maßnahmen an. Bis dahin trägt der Klub seine Heimspiele in Paderborn aus.