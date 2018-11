23.11.2018, 17:45 Uhr

Würzburger Kickers zu Gast bei Fortuna Köln

Die Statistik der Würzburger Kickers ist alarmierend: vier Pleiten in Folge, sechs Spiele ohne Sieg. Kommen die Unterfranken bei Fortuna Köln zurück in die Erfolgsspur? BR Fernsehen und BR Sport.de übertragen die Partie am Samstag live ab 14.00 Uhr.