Würzburger Kickers weiterhin sieglos in der 3. Liga

Pfiffe nach dem Abpfiff. Nach dem 0:0 gegen den Tabellenletzten TSV Havelse zeigen die Fans in Würzburg ihren Unmut mit der Mannschaft, die nach dem achten Spieltag auf dem vorletzten Platz steht. Es war ein spannendes Spiel, dieses Duell im Tabellenkeller der 3. Liga.

Viele Chancen, schnelle Konter und doch merkte man schnell, warum die Würzburger Kickers und der TSV Havelse in dieser Saison noch kein einziges Mal gewinnen konnten. Denn um zu siegen, muss man die Möglichkeiten, die man bekommt, auch verwerten.

Würzburgs indiskutable Chancenverwertung

Daran scheiterte in der ersten Halbzeit allen voran der Würzburger Neuzugang Marvin Pourié. In der fünften Minute erwischte er – völlig freistehend – den Ball nur mit dem Außenrist und setzte ihn aus acht Metern neben das Tor. In der 35. Minute war es Havelse-Torwart Norman Quindt, der den ersten Saisontreffer des Stürmers verhinderte.

Nur fünf Minuten später verzweifelte Pourié dann wieder an sich selbst. Kopfschüttelnd entfernte er sich von der Stelle, von der er die nächste flache Hereingabe vergeben hatte. Bei den Gästen scheiterte zweimal Fynn-Luca Lakenmacher aus vielversprechenden Positionen (18. und 26. Minute).

Ein Nachmittag zum Vergessen für Marvin Pourié

Und auch in der zweiten Halbzeit blieb das größte Problem beider Mannschaft die Chancen-Verwertung. Besonders die Würzburger Kickers, die das Spiel bis zum Schluss dominierten, ließen zahlreiche aussichtsreiche Möglichkeiten liegen. Ob David Kopacz (63.) oder wieder Pourié (unter anderem 64., 68. und 90.), der dieses Spiel in keiner guten Erinnerung behalten wird: Keine der guten Würzburger Chancen fanden ihren Weg ins Netz.

So bleiben die Würzburger Kickers trotz einer guten Vorstellung weiterhin sieglos in der 3. Liga und können sich nicht aus dem Tabellenkeller befreien.