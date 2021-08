3. Liga: Würzburger Kickers weiter sieglos

Mit dem VfL Osnabrück hatten die Kickers einen Gegner zu Gast, der ihnen aus der vergangenen Saison bestens bekannt ist. Beide Vereine spielten in der letzten Saison noch in der 2. Bundesliga. Doch bislang lief es für beide Teams nicht optimal in der 3. Liga: Vor allem die sieglosen Würzburger als 18. der 3. Liga standen unter Zwang. Osnabrück gelang bislang nur ein Dreier.

Die Partie begann temporeich. Würzburg kam gut ins Spiel und erspielte sich einige Torchancen, die sie jedoch nicht nutzen konnten. Osnabrück wurde vor der Pause stärker, aber auch die Gäste brachten den Ball nicht ins Tor.

Turbulente zweite Halbzeit

Die erste Viertelstunde nach der Pause verlief turbulent: Kurz nach Wiederanpfiff hatte Würzburg Glück, dass ein Schuss von Taffertshofer nur den Pfosten traf. Drei Minuten später durften die Mainfranken jubeln: David Kopacz brachte Würzburg durch einen Kopfballtreffer in Führung. Fünf Minuten später gab es einen umstrittenen Foul-Elfmeter für Osnabrück: Doch Kickers-Keeper Hendrik Bonmann hielt den Strafstoß von Marc Heider.

In der 62. Minute traf Kopcacz nur den Pfosten. Die Hausherren wollten den zweiten Treffer - doch ein Fehler von Saliou Sané sorgte für den Ausgleichstreffer der Osnabrücker. Im Umschaltspiel wollte der Stürmer das Leder per Hakenpass weiterspielen, traf es aber nicht kontrolliert genug. Sebastian Klaas versenkte nach Zuspiel von Heider den Ball aus 18 Metern im Würzburger Tor.

Durch das Remis bleiben die Würzburger mit zwei Punkten hinter dem VfL (vier Zähler) in der Tabelle und belegen - zumindest vorübergehend - den 16. Platz.