3. Liga: Würzburger Kickers geben Sieg aus der Hand

Die Würzburger Kickers lieferten in der ersten Hälfte eine starke Leistung und spielten nicht wie eine Mannschaft, die erst zwei Punkte aus fünf Spielen geholt hat. Die Mainfranken zeigten einen tollen Konterfußball und gingen in der 23. Minute durch Saliou Sané verdient in Führung.

Saarbrücken hatte defensiv starke Probleme mit dem geradlinigen Spiel der Kickers, konnte aber zeitgleich selbst mit dem Ball gar nichts anfangen.

Würzburg trotz Unterzahl die bessere Mannschaft

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Würzburger spielbestimmend und hätten in der 52. Minute die Chance auf das 2:0 gehabt. Aber Moritz Heinrich vertändelte den Ball in aussichtsreicher Position.

In der 63. Minute sah Niklas Hoffmann die Gelb-Rote Karte nach wiederholtem Foulspiel. Doch Saarbrücken konnte mit dem Überzahl-Spiel nicht viel anfangen, zeigte sich einfallslos und wenig dynamisch. Die Hausherren dagegen blieben bissig und verpassten in der 71. Minute die Vorentscheidung: Lars Dietz Kopfball aus zehn Metern kratzte ein Saarbrücker Spieler noch von der Linie.

In der Nachspielzeit gelang den Gästen dann doch noch der "Lucky Punch": Minos Gouras traf wie aus dem Nichts zum 1:1-Endstand. Würzburg ist mit nunmehr drei Punkten aus sechs Spielen Tabellenvorletzter.