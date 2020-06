3. Liga: Würzburger Kickers untermauern Aufstiegsambitionen

Pfeiffer macht den Sieg perfekt

Würzburg startete energischer in die zweite Hälfte. Den ersten Aufreger brachte aber ein Foul von Jean-Manuel Mbom an Kaufmann. Der 20-Jährige war schon Gelb vorbelastet, sah Gelb-Rot und musste vom Platz. Was konnten die Kickers aus 25 Minuten Überzahl herausholen? Robert Herrmann (67.) prüfte Vollath mit einem zentralen Schuss aus 18 Metern. Baumann schickte die Kugel in Richtung Torecke, doch es war zu wenig Druck dahinter und der KFC-Tormann kam noch heran und hielt das Unentschieden mit einer starken Leistung weiter fest. Doch die Gäste arbeiteten unermüdlich am Führungstreffer und wurden kurz vor Schluss belohnt. Kaufmann lenkte die Kugel knallhart flach vor das KFC-Tor. Luca Pfeiffer war zur Stelle und schob den Ball mit dem rechten Fuß aus fünf Metern über die Torlinie. Die verdiente Führung für die Würzburger. Mit dem 2:1 gingen die Punkte am Ende an die Unterfranken.