3. Liga: Würzburger Kickers stehen als Absteiger fest

Nach dem Sieg von Viktoria Berlin am Freitagabend gegen den 1. FC Saarbrücken (2:1) können die Würzburger Kickers selbst mit drei Siegen aus den drei noch ausstehenden Spielen den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Bereits die nächste Partie am Samstag (30.4., 14 Uhr) treten die Unterfranken beim SV Meppen als Absteiger an.

TSV Havelse und Würzburger Kickers steigen ab

"Das tut weh", twitterten die Kickers. Zuvor war bereits der TSV Havelse abgestiegen. Türkgücü München ist während der Saison aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Spielbetrieb ausgeschieden.