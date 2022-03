3. Liga: Würzburger Kickers mit wichtigem Sieg im Abstiegskampf

Schaffen die Würzburger Kickers doch noch den Klassenerhalt? Nach dem 3:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund II beträgt der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz nur noch drei Punkte.

Würzburg dreht frühen Rückstand

Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Franz Pfanne brachte Dortmund breits in der 4. Minute in Führung. Danach kontrollierte der BVB das Geschehen und hätte auf 2:0 erhöhen können. Doch wie aus dem Nichts traf Louis Breunig in der 20. Minute zum Ausgleich.

Die Würzburger gewannen dadurch mehr und mehr an Sicherheit. In der Folge gelang David Kopacz zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff das 2:1 für die Kickers. Kurz vor Schluss sorgte Saliou Sané für den 3:1-Endstand.