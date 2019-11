3. Liga: Würzburger Kickers unterliegen KFC Uerdingen

Die Würzburger Kickers legten zwar einen engagierten Auftritt auf das Parkett, blieben nach vorne aber völlig harmlos und verbuchten abgesehen vom späten Anschlusstreffer keine einzige zwingende Torchance. Die Gäste lieferten ebenfalls kein Offensivfestival ab, sorgten bei ihren wenigen Vorstößen aber für etwas mehr Gefahr. Den Führungstreffer erzielte Tom Boere in der 26. Minute nach einem Eckball - der Niederländer stand im Strafraumchaos goldrichtig und staubte am ersten Pfosten aus kurzer Distanz ab. In der 76. Minute schnürte der Niederländer dann den Doppelpack. Würzburg lag 0:2 hinten.

Durch den Dreier zieht die Elf vom Trainerduo Stefan Reisinger/Daniel Steuernagel in der Tabelle an den Kickers vorbei.