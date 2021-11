vor etwa 1 Stunde Artikel mit Video-Inhalten

3. Liga: Würzburger Kickers kassieren Niederlage

Heim-Niederlage am 17. Spieltag der 3. Liga für die Würzburger Kickers: Zwar gingen die Mainfranken in Führung, doch der SV Meppen schaffte es, das Spiel zu drehen und gewann am Ende mit 3:1.