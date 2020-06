3. Liga: Würzburger Kickers kassieren Heimpleite

Sieben Spiele in Folge waren die Kickers ungeschlagen. Und anfangs sah es ganz danach aus, dass das auch so bleiben sollte. Die Gastgeber kamen besser in die Partie und ließen in Person von Luca Pfeiffer eine Großchance auf die frühe Führung liegen (4.). Magdeburg kam im Anschluss Stück für Stück besser ins Spiel, es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, wobei die Hausherren zunächst weiterhin den etwas gefährlichen Eindruck machten.

In Führung gingen allerdings die Gäste durch ein Kopfballtor von Tobias Müller infolge einer Ecke (38.). Kurz vor der Pause musste dann ein weiterer Rückschlag für die Würzburger: Nach einer Hereingabe faustete Vincent Müller den Ball weg, bekam dann aber das Knie von Anthony Roczen ins Gesicht und wirkte benommen. Für den Keeper ging es nicht mehr weiter.

Würzburg lässt Chancen ungenutzt

Die zweite Hälfte bot gute Chancen auf beiden Seiten: Dominic Baumann ließ in der 56. Spielminute einen Hochkaräter aus, Magdeburg schloss mehrere Konter mit eher schwachen Abschlüssen ab und verpasste so das 2:0. Die Gastgeber blieben immer gefährlich und trafen in der 90. Spielminute nach einem Kopfball von Pfeiffer nur den Pfosten. Magdeburg rettete die knappe 1:0-Führung über die Ziellinie.

Während Magdeburg damit einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf schafft, bedeutete die Niederlage für Würzburg einen Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Würzburg reist am kommenden Samstag zum Aufstiegsrennen zum TSV 1860 München. BR24 Sport überträgt die Partie live ab 14 Uhr im BR Fernsehen, in der Mediathek und im Stream.