3. Liga: Würzburger Kickers gegen Viktoria Berlin endet 1:1

Zur Halbzeit führten die Würzburger Kickers bei Viktoria Berlin verdientermaßen mit 1:0. Doch dann gaben sie das Spiel aus der Hand und mussten noch den Ausgleichstreffer hinnehmen.

Gute erste Halbzeit der Würzburger Kickers

Das Tor erzielten die Unterfranken in ihrer starken Anfangs-Offensive. Mirnes Pepić netzte (8.) nach einem gut vorgetragenen Angriff zum 1:0 ein. Etwas später (18.) zielte er Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Nachdem die Würzburger weiterhin gefährlich blieben, ging es mit der verdienten Führung in die Halbzeitkabine.

Ausgleich per Elfmeter und keine weitere Gegenwehr

Die Hauptstädter kamen mit deutlich mehr Feuer aus der Pause. Allerdings erspielten sie sich dabei keine hochkarätigen Chancen. Würzburg wurde auch immer passiver. Und das wurde bestraft: Tolcay Cigerci nutzte (75.) einen Strafstoß zum Ausgleichstreffer. Nachdem beide Mannschaften danach nicht weiter in die offensive gingen, blieb es bei dem Unentschieden.