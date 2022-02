3. Liga: Würzburg weiterhin im freien Fall

Die Würzburger Kickers bleiben in der Krise. Auch unter Neu-Trainer Ralf Santelli bleibt die erhoffte Wende aus. Die Kickers verlieren gegen den MSV Duisburg 1:2 und bleiben das Tabellenschlusslicht der Liga.

Von Beginn an fand Würzburg nichts ins Spiel und ging bereits nach vier Minuten in Rückstand. Aziz Bouhaddouz schleicht sich geschickt durch den Sechzehner der Kickers und schiebt den Ball unbehindert ins Tor vorbei an Schlussmann Hendrik Bonmann.

Unbeeindruckt vom Rückstand Spielen die Kickers offensiv, kommen immer wieder zu Torchancen, doch der Ausgleich bleibt aus. Stattdessen ist das Glück auf der Seite der Gäste. Nach Foul von Tobias Kraulich an John Yeboah gibt es Strafstoß für den MSV. Kapitän Moritz Stoppelkamp verwandelt den Elfmeter (39.) - 2:0 für Duisburg!

Duisburg läuft Rückstand hinterher

Nach Wiederanpfiff laufen die Kickers dem Rückstand hinterher. Duisburg hat das Spiel im Griff. Erst nach dem Doppelwechsel von Marvin Pourié und Pepic gibt es wieder ein Lebenszeichen der Würzburger. Pourié gelingt nach einer Ecke der Anschlusstreffer per Kopf (72.). Doch sein Tor kann die Wende nicht mehr einläuten. Die Kickers verlieren und sind nun seit 12 Spielen ohne Sieg. Acht Zähler fehlen den Würzburgern, um die Abstiegsplätze zu verlassen.