3. Liga: Würzburg verpasst Sieg gegen Freiburg II

1.300 Zuschauer hatten den Weg in das Stadion der Würzburger Kickers gefunden. Nach der langen Abwesenheit machte sie sich von Beginn an deutlich bemerkbar. Die Fans sahen beim 1:1 einen couragierten Auftritt ihrer Mannschaft, bei dem - speziell in der Schlussphase - auch ein Sieg möglich gewesen wäre. Somit stehen die Unterfranken weiter auf Tabellenplatz 19.

Neuzugang Becker trifft

Robert Wagner (13.) brachte die Gäste aus dem Breisgau in Führung, Würzburg glich nur zehn Minuten später durch André Becker nach einer Ecke aus. Der Neuzugang, der im Winter per Leihe von Jahn Regensburg nach Würzburg gewechselt kam, machte eine gute Partie und zeigte, dass er im Abstiegskampf eine Bereicherung für die Unterfranken werden kann.

Atubolu verhindert Würzburger Sieg

Kurz nach der Pause hätte Becker sogar das 2:1 für Würzburg machen können. Doch seinen Kopfball aus kurzer Distanz wehrt Freiburgs Torhüter Noah Atubolu glänzend ab. Atubolu wurde besonders in der Schlussphase zum entscheidenden Faktor. Gleich drei Mal konnte er in den letzten Minuten gute Versuche der Gastgeber vereiteln und verhinderte so den Würzburger Befreiungsschlag im Abstiegskampf.