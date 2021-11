3. Liga: Würzburg verliert in Unterzahl gegen Braunschweig

Durch die Niederlage gegen Eintracht Braunschweig bleiben die Würzburger Kickers mit 15 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz hängen. Türkgücü München auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz ist vier Zähler entfernt.

Die Gäste waren von Beginn an die aktivere und zielstrebigere Mannschaft. Dementsprechend erzielten sie bereits in der achten Minute das 1:0 durch Sebastian Müller. Nur wenig später nutzte Lion Lauberbach (15.) einen Fehler von Marc Richter und schob ein zum 2:0. Braunschweig hatte auch in der Folgezeit die besseren Chancen. Knapp wurde es vor allem in der 28. Minute, als Henning erst die Latte traf, ehe Müller aus leichter Abseitsposition einschieben konnte.

Würzburger Kickers geraten in Unterzahl

Würzburg bemühte sich in den zweiten 45 Minuten zwar um den Anschlusstreffer. Die Kickers gerieten aber nach einer Gelb-Roten Karte gegen den grätschenden David Kopacz (61.) in Unterzahl. Mit nur zehn Mann gelang es den Würzburgern noch weniger, ein strukturiertes Angriffsspiel aufzubauen. Mannheim hingegen hätte in der Schlussminute noch auf 3:0 erhöhen können, das verhinderte der Querbalken.