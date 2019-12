3. Liga: Würzburg überrascht in Halle

Der zweite Sieg in Folge: Die Würzburger Kickers legten in Halle einen echten Überraschungs-Auftritt hin und überrollten den Gegner regelrecht. Nach dem 3:1 im Kellerduell gegen Viktoria Köln, nun ein 5:2 beim Hallescher FC, der um den Aufstieg kämpft. Dabei erwischten die Unterfranken eine nahezu perfekte erste Halbzeit: Fabio Kaufmann (16.), Kapitän Sebastian Schuppan (29.) und Albion Vrenezi (37.) brachten die Gäste bereits mit drei Toren in Führung. Pascal Sohm (45.) verkürzte kurz vor der Pause zwar, aber nochmal Vrenzi (65.) und Patrick Sontheimer (74.) machten den Deckel in der zweiten Hälfte drauf. Das abschließende Elfmetertor von Bentley Baxter Bahn (77.) war nur Ergebniskorrektur in einer turbulenten Partie.

Würzburg auf Platz elf

Würzburg rückt durch den Erfolg auf Platz elf nach vorne und hat jetzt sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Die Franken sind damit vor dem bayerischen Duell beim FC Bayern II (22.12.) erstmal in ruhigeren Tabellenregionen angekommen und überwintern in jedem Fall auf einem Platz über dem Strich.