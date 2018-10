3. Liga: Würzburg tritt nach 0:0 auf der Stelle

Die Unterfranken belegen durch das Unentschieden weiterhin Tabellenrang, punktgleich mit der SpVgg Unterhaching. Sie verpassten es, sich vorübergehend auf Relegationsplatz drei vorzuschieben. Die Mannschaft von Trainer Michael Schiele ist aber seit nun acht Spielen ungeschlagen.

Großaspach steckt nach dem achten Unentschieden im elften Spiel auf einem Abstiegsplatz fest.

Es war ein 0:0 der besseren Sorte mit Torchancen auf beiden Seiten. Allerdings brachte keines der beiden Teams den Ball im Tor unter. Entweder agierten die Stürmer nicht präzise genug oder scheiterten am gegnerischen Keeper. Während die Gastgeber in den ersten 60 Minuten die spielbestimmende Mannsdchaft waren, kamen die Gäste in der Schlussphase auf. So war es am Ende eine verdiente Punkteteilung.