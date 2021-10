3. Liga: Würzburg nur mit einem Punkt in Köln

Die Würzburger Kickers kassierten bereits in der Anfangsphase einen Dämpfer. Denn spielbestimmend war zunächst Viktoria Köln und ging verdientermaßen durch Maximilian Rossmann schon früh in Führung. Nach einem Eckball von Marcel Risse konnte sich Rossmann in der Mitte durchsetzen und den Ball aus acht Metern halbhoch zur 1:0-Führung im Eck versenken.

Kurz zuvor hatte Luca Marseiler Bonmann schon zu einer Glanzparade gezwungen. Im Anschluss verpasste es Viktoria jedoch nachzulegen und brachte die Kickers zurück ins Spiel. In der 26. Minute gelang mit einem sehenswerten Angriff prompt der Ausgleich. Marvin Pourié brachte den Ball zum 1:1 im Tor von Köln-Keeper Moritz Niklas unter.